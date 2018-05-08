Мигель Велозу - об этапе своей карьеры в киевском "Динамо"

"Я подписывал контракт с Дженоа на один год с опцией продления еще на один. Сейчас моя соглашение с клубом заканчивается, но еще ничего не решено. Я жду завершения сезона, а потом поговорю со своим агентом Жорже Мендешем.

Играть на высшем уровне и участвовать в еврокубках – мечта любого футболиста. Мне бы очень хотелось снова сыграть в Лиге Европы или Лиге чемпионов

Я полностью восстановился от травмы и забил в недавнем поединке с Аталантой.

После ухода из Спортинга в Динамо я получил свой первый международный опыт. В Киеве у меня была возможность играть в еврокубках. Теперь я чувствую себя более опытным и зрелым футболистом", – цитирует португальца Оjogo.pt.