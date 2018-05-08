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Мигель Велозу - об этапе своей карьеры в киевском "Динамо"

Мигель Велозу
17:55 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Экс-игрок "Динамо" Мигель Велозу поделился своими воспоминаниями об этапе карьеры в киевском клубе.

"Я подписывал контракт с Дженоа на один год с опцией продления еще на один. Сейчас моя соглашение с клубом заканчивается, но еще ничего не решено. Я жду завершения сезона, а потом поговорю со своим агентом Жорже Мендешем.

Играть на высшем уровне и участвовать в еврокубках – мечта любого футболиста. Мне бы очень хотелось снова сыграть в Лиге Европы или Лиге чемпионов

Я полностью восстановился от травмы и забил в недавнем поединке с Аталантой.

После ухода из Спортинга в Динамо я получил свой первый международный опыт. В Киеве у меня была возможность играть в еврокубках. Теперь я чувствую себя более опытным и зрелым футболистом", – цитирует португальца Оjogo.pt.

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Новости спорта, Мигел Велозу, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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