"Ливерпуль" теряет защитника перед игрой с "Реалом" в финале ЛЧ в Киеве

Защитник английских "красных" Джо Гомес точно не примет участия в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает Sky Sports.

20-летний игрок молодежной сборной Англии перенес операцию на лодыжке. Гомес в нынешнем сезоне провел за "Ливерпуль" 31 матч в различных турнирах.

Напомним, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду пропустит неделю из-за травмы голеностопа, но будет готов вернуться на поле к финальному матчу Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Звезда португальского футбола не смог доиграть воскресный Эль-Класико, покинув полу в перерыве из-за растяжения мышцы ноги.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. На матче будет работать сербская бригада арбитров во главе с 45-летним Милорадом Мажичем. На линиях ему будут помогать Милован Ристич и Далибор Джурджевич.