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Конте - о возможном трансфере Мораты в "Ювентус"

Антонио Конте и Альваро Мората
03:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера Мораты в "Ювентус".

Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг информацию о возможном переходе нападающего лондонской команды Альваро Мораты в туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно.

«Мората — игрок „Челси“, он должен быть готов к матчу с „Хаддерсфилдом“ и к выступлениям за клуб в следующем сезоне АПЛ. Думаю, ситуация предельно ясна.

Переход в „Ювентус“? Мне не нравится комментировать слухи. Я просто хочу сосредоточиться на концовке сезона и сделать всё лучшим образом. Думаю, сезон был сложным не только для Мораты. Пресса фокусируется только на нём, пишет, как сложно испанцу. Но трудности испытывает не только Мората, но и вся команда», — приводит слова Конте Goal.

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Новости спорта, Альваро Мората, Антонио Конте, Новости футбола, ФК Челси, ФК Ювентус, Футбол.
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