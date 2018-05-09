Конте - о возможном трансфере Мораты в "Ювентус"

Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг информацию о возможном переходе нападающего лондонской команды Альваро Мораты в туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно.

«Мората — игрок „Челси“, он должен быть готов к матчу с „Хаддерсфилдом“ и к выступлениям за клуб в следующем сезоне АПЛ. Думаю, ситуация предельно ясна.

Переход в „Ювентус“? Мне не нравится комментировать слухи. Я просто хочу сосредоточиться на концовке сезона и сделать всё лучшим образом. Думаю, сезон был сложным не только для Мораты. Пресса фокусируется только на нём, пишет, как сложно испанцу. Но трудности испытывает не только Мората, но и вся команда», — приводит слова Конте Goal.