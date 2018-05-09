Гвардиола - о Яя Туре: Он один из важнейших игроков "Ман Сити" за всю историю

34-летний ивуарийский футболист по окончании сезона покинет «Сити». Завтрашний матч чемпионата Англии с «Брайтоном» станет для Туре последним домашним в составе «горожан».

«Завтра последняя игра Туре на „Этихаде“. Мы попытаемся сыграть для него и победить для него. Яя — часть нашего клуба, не только из-за трофеев, которые он завоевал, но и потому, что он показал всем в клубе, как можно быть сильнее и лучше. Его любят, он спокоен, он любит футбол, и я очень доволен успехом, которого он достиг.

Туре помог клубу сталь больше. Он один из важнейших игроков за всю историю. Он помог нашему клубу вырваться вперёд, надеюсь, мы покажем хорошую игру и сможем посвятить её ему.

Яя умеет найти общий язык в раздевалке как со старшими игроками, так и с молодыми. Он несомненно заслуживает всеобщего уважения. Я желаю ему удачи. Надеюсь, что он остаётся в мировом футболе», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».