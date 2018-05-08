Тер Штеген - о сравнениях с Вальдесом: Я не такой и не хочу быть похожим на него

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отметил, что не любит сравнений с бывшим голкипером сине-гранатовых Виктором Вальдесом, который больше десяти лет защищал ворота команды.

«Я не такой, как Вальдес, и не хочу быть похожим на него. Наши стили отличаются. Я равняюсь на Оливера Кана, в первую очередь из-за его менталитета.

Я не был бы игроком «Барселоны», если бы не умел играть ногами. Есть голкиперы, которым подходят любые стили игры, вроде Эдерсона или Клаудио Браво. Но есть и другие примеры. Например, если бы меня с Буффоном поменяли местами, то, возможно, в «Ювентусе» я не стал бы тем, кем являюсь сейчас», — цитирует тер Штегена Marca.