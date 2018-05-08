ФИФА наказала Российский футбольный союз
Новости спорта: Российский футбольный союз был наказан за проявление расизма во время товарищеского поединка россиян против французской сборной.
Дисциплинарная инстанция ФИФА приняла решение оштрафовать Российский футбольный союз на 30 тысяч швейцарских франков за проявления дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
Встреча сборных России и Франции прошла, напомним, еще 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Напомним, что французские журналисты обратили внимание на "уханье обезьян", доносившееся с трибун арены в Санкт-Петербурге во втором тайме, когда мяч получал чернокожий полузащитник сборной Франции Поль Погба. Такие же звуки раздавались в то время, когда Усман Дембеле выполнял после перерыва угловые удары.