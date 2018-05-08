Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии

В прошлом туре Кортрейк принимал на своем поле Зюлте-Варегем и уступил конкуренту за место в Лиге Европы со счетом 1:2.

Макаренко провел на поле 78 минут, после чего был заменен. Судя по всему, именно небольшое повреждение, полученное в этой встрече не позволит ключевому футболисту Кортрейка сыграть в трех заключительных матчах нынешнего сезона.

Стоит отметить, что следующий сезон Макаренко начнет в Андерлехте, с которым недавно подписал контракт на четыре года.