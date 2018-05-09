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"Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом

Андрей Лунин
08:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Андрей Лунин будет конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах итальянского клуба

Вратарем луганской "Зари" Андрей Луниным интересуется туринский "Ювентус". Об этом сообщает авторитетное издание Tuttosport. Руководство клуба видит в 19-летнем украинце резервного голкипера, который должен стать вторым номером команды после Войцеха Щенсного.

Сейчас представители "Ювентуса" пристально следят за игрой Лунина, который получил много лестных отзывов после матча с донецким "Шахтером" (1:2) в предыдущем туре чемпионата Украины.

Отметим, что по завершении текущего сезона Джанлуиджи Буффон может покинуть "Ювентус", и Щенсный станет первым вратарем команды.

23 марта голкипер провел первый матч за сборную Украины. В том поединке команда Андрея Шевченко не смогла обыграть самую слабую сборную-участницу чемпионата мира 2018.

Отметим, что Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории национальной сборной Украины. Он вышел на поединок против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней. Таким образом, Лунин побил рекорд Максима Коваля.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новсоти футбола, ФК Заря, ФК Ювентус, Футбол.
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