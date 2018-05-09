Луческу - о возможном возвращении в "Шахтер"

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу опроверг информацию о возможном трудоустройстве в донецком клубе. Также наставник сборной Турции заявил, что его сын Разван не получал предложений от дончан:

«У меня нет предложений от «Шахтера», сейчас я полностью занят в сборной Турции. Что касается моего сына, у него все хорошо в ПАОК. Он должен был выиграть чемпионат Греции, если бы с клуба не сняли девять очков и он не опустился на второе место.

В субботу ПАОК сыграет в финале Кубка Греции против АЕК. Проблема в том, что АЕК и «Олимпиакос» отказались сыграть против ПАОК в Салониках. Все, что происходит, – это провокация со стороны афинских клубов, чтобы не позволить ПАОК выиграть чемпионат. Но для меня и для всех болельщиков клуба, именно команда из Салоник является чемпионом Греции.

Так что все новости, что Разван Луческу может возглавить «Шахтер», – слухи. Он останется в ПАОК, чтобы в следующем сезоне взять реванш».