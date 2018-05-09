Линарес: Ломаченко во время боя часто повторяется

По словам венесуэльца, он проделал слишком большую работу, анализируя сильные и слабые стороны украинца. Линарес отметил, что Ломаченко очень хороший боксер, однако его комбинации во время боя нередко повторяются.

«Ломаченко очень быстро работает руками и здорово передвигается. Но во время боя он достаточно часто допускает одни и те же маневры», — цитирует слова Линареса Boxing Scene.

«Ключевым в поединке окажется работа ног, их передвижение и скорость. Есть еще одна стратегия, над которой я работаю. Не могу о ней сказать, но вы ее и так увидите во время боя. Ломаченко? Он прекрасно знает свои возможности, но я — неординарный боксер».

Украинец в бою с венесуэльцем попытается стать первым боксером, которому удалось забрать титулы в трех весовых категориях всего за 12 боев на профи-ринге.

Бой Ломаченко-Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на 20-тысячной арене Мэдисон Сквер Гарден.