Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Новости: Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
Новости: Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Динамо - Шахтер: где смотреть финал Кубка Украины

Шахтер - Динамо
10:31 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Где покажут в прямом эфире матч Динамо - Шахтер, девятого мая 2018-го года.

В среду, 9 марта, в Днепре состоится очередное сражение между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Теперь две самые титулованные команды страны поборются за Кубок Украины.

9 мая. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 20:30

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

Этот финал является особенным, ведь после него чаша весов по количеству побед в национальном Кубке шатнется в одну из сторон. В настоящий момент у киевлян и дончан в активе по 11 трофеев.

Следить за всеми событиями поединка вы можете в подробной текстовой трансляции на UA-Футбол, вместе с которой вы точно не пропустите ни одного события в матче.

Телетрансляцияю поединка смотрите на каналах "Украина" и "Футбол1". Комментатор игры - Виктор Вацко. За час до стартового свистка и сразу же после церемонии награждения на "Футбол1" выйдет программа "Студія LIVE", в которой эксперты телеканала поделятся своими ожиданиями от встречи, а также разберут события игры.Арабский мир - beIN Sports HD 5

Австрия, Германия, Швейцария - DAZN

Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия - SportKlub 3 Serbia

Хорватия - Sportklub 3 Croatia

Словения - SportKlub 6 Slovenia

Нидерланды - Fox Sports 2

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом Красников - об интересе "Динамо" к полузащитнику "Гронингена" Шевченко назвал список украинских легионеров, которые вызваны на майский сбор

Последние новости

Волкер: Миссия ООН на Донбассе разблокирует Минские соглашения Антиконфликтные группы и кинологи работают на массовых мероприятиях в Украине "Боруссия" хочет купить у "Аякса" конкурента для Ярмоленко
Сегодня читают в спорте
01 Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии
02 Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
03 Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом
04 "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом
05 Луческу - о возможном возвращении в "Шахтер"
Новости сегодня
11:57 Фонсека - о предстоящем матче с "Динамо"
11:53 Финляндия, Швеция и США намерены усилить оборонное сотрудничество
11:53 Партия комментариев из соцсетей, которые поднимут настроение
11:45 Древние артефакты, происхождение которых ученые до сих пор не могут объяснить
11:40 Представители "Нацкорпуса" под "Интером" требуют лишить телеканал лицензии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
Новости: Выход США из СВПД: Британия, Франция и Германия сделали совместное заявление
Выход США из СВПД: Лидеры ЕС сделали совместное заявление
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Добавить комментарий
0