Динамо - Шахтер: где смотреть финал Кубка Украины

В среду, 9 марта, в Днепре состоится очередное сражение между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Теперь две самые титулованные команды страны поборются за Кубок Украины.

9 мая. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 20:30

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

Этот финал является особенным, ведь после него чаша весов по количеству побед в национальном Кубке шатнется в одну из сторон. В настоящий момент у киевлян и дончан в активе по 11 трофеев.

Следить за всеми событиями поединка вы можете в подробной текстовой трансляции на UA-Футбол, вместе с которой вы точно не пропустите ни одного события в матче.

Телетрансляцияю поединка смотрите на каналах "Украина" и "Футбол1". Комментатор игры - Виктор Вацко. За час до стартового свистка и сразу же после церемонии награждения на "Футбол1" выйдет программа "Студія LIVE", в которой эксперты телеканала поделятся своими ожиданиями от встречи, а также разберут события игры.Арабский мир - beIN Sports HD 5

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