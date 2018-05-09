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Фергюсон хочет посетить финал Лига чемпионов в Киеве

Алекс Фергюсон
11:38 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон продолжает жить футболом. Несмотря на недавнюю госпитализацию, шотландец хочет посетить финал Лиги чемпионов.

Вчера сообщалось, что экс-тренер МЮ вышел из комы и пообщался с родными. Шотландец показывает ранние признаки выздоровления после того, как перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

Фергюсон не желает оставаться вне главных футбольных событий. После того, как бывший наставник Манчестер Юнайтед вышел из комы, он спросил о двух вещах — о результате Донкастера в матче с Уиганом (0:1), который возглавляет его сын Даррен, а также о том, сможет ли посетить финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве.

«На финал Кубка Англии я не попаду. Но как насчет Киева?», — цитирует слова Фергюсона The Sun.

В решающем матче Кубка Англии сыграют родной для Фергюсона МЮ и Челси. А вот в финале ЛЧ, по словам источника, шотландец хотел бы посмотреть за игрой форварда Реала Криштиану Роналду, который выступал под руководством сэра Алекса в манчестерском клубе.

Финал Лиги чемпионов 2018 состоится 26 мая на НСК Олимпийский. Несмотря на прогресс в выздоровлении Фергюсона, ранее сообщалось, что врачи не намерены форсировать его лечение.

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Новости спорта, Алекс Фергюсон, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед.
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