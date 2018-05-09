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Хацкевич - о предстоящем матче против "Шахтера"

Александр Хацкевич
12:15 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий матч Кубка Украины, где его подопечные встретятся с Шахтером.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что киевляне всегда имеют большое желание обыграть донецкий клуб, поэтому до конца будут бороться в Кубке Украины и чемпионате.

"Желание победить Шахтер у нас есть всегда независимо от того, в каком турнире играем против донецкой команды. Понятно, что один из клубов 9 мая опередит своего конкурента, но борьба на этом не закончится. Но, надеюсь, что именно наша команда вырвется вперед.

Победа в чемпионате - всегда приоритет. Мы будем бороться в национальном первенстве до конца. Но, Кубок - это тоже важный трофей, который играет значительную роль в престиже нашего клуба и города. В идеале - победить в обоих турнирах", - цитирует Хацкевича официальный сайт ФФУ.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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