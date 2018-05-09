Хацкевич - о предстоящем матче против "Шахтера"

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что киевляне всегда имеют большое желание обыграть донецкий клуб, поэтому до конца будут бороться в Кубке Украины и чемпионате.

"Желание победить Шахтер у нас есть всегда независимо от того, в каком турнире играем против донецкой команды. Понятно, что один из клубов 9 мая опередит своего конкурента, но борьба на этом не закончится. Но, надеюсь, что именно наша команда вырвется вперед.

Победа в чемпионате - всегда приоритет. Мы будем бороться в национальном первенстве до конца. Но, Кубок - это тоже важный трофей, который играет значительную роль в престиже нашего клуба и города. В идеале - победить в обоих турнирах", - цитирует Хацкевича официальный сайт ФФУ.