Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины

В преддверии финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» Андрей Шевченко поделился мнением относительно предстоящего матча, а также рассказал о делах сборной Украины:

— Андрей Николаевич, накануне решающего матча за Кубок Украины можете вспомнить самый памятный финал этого турнира в своей карьере?

— Это было в 1999 году — перед моим уходом в Милан. Динамо обыграло Карпаты со счетом 3:0, а мне удалось забить два мяча. В те годы финальные матчи традиционно проводились в День города, поэтому для меня они, конечно, всегда были памятными. А тогда, в 99-м, я на какое-то время, по сути, прощался со своими болельщиками.

— В то время противостояние Динамо — Шахтер не было столь принципиальным, а сейчас практически все кубковые розыгрыши только к этому и сводятся. Чего ждете от предстоящего поединка?

— Хорошего футбола, бескомпромиссной борьбы и, разумеется, качественной игры сборников. Для меня важно, чтобы в этом матче их было как можно больше. В Динамо регулярно выходят на поле по семь—восемь украинцев, в Шахтере тоже большой выбор футболистов. Радует, что вернулся в строй после травмы Сергей Кривцов, получает игровую практику Виктор Коваленко.

— Молодой полузащитник Динамо Николай Шапаренко претендует на роль главного открытия нынешнего сезона. Существует вероятность его появления в сборной уже в ближайшее время?

— Безусловно. Ведь он выходит в основном составе Динамо и показывает хороший уровень игры. На финале Кубка Украины будут присутствовать мои помощники — Рауль Рианчо и Андреа Малдера, и они предоставят мне всю необходимую информацию не только по этому футболисту, но и по другим игрокам.

— У сборной Украины немного поменялись планы — спарринг с Марокко вы проведете не 30 июня, как планировалось, а на день позже. Ничего страшного?

— Абсолютно. Мы готовимся к двум матчам, планируем использовать в них максимальное количество игроков.

— Вы уже объявили список легионеров, которые будут вызваны на сбор. Как прокомментируете свой выбор?

— У нас давно сложилась основная обойма ребят, выступающих за рубежом. Радует, что вернулся в строй Андрей Ярмоленко, набрал форму после травмы Роман Яремчук — эти футболисты были вызваны на предыдущий сбор, но из-за повреждений не смогли принять в нем участие.

Мы пригласили Евгения Селезнева, который демонстрирует результативную игру в своем клубе, а Артем Кравец находится в листе ожидания. Я с ним поговорил, все объяснил, и он с пониманием отнесся к нашему выбору. Возможности опытных исполнителей нам хорошо известны, мы на них рассчитываем. В прошлый раз вызвали Кравца, а теперь — Селезнева.

— Знаю, что вы следили за полузащитником бельгийского Кортрейка Евгением Макаренко. В сборной его не будет из-за полученной травмы?

— Да, только по этой причине. С этим футболистом мы тоже поговорили, я пожелал ему скорейшего восстановления и удачи в новом клубе. Безусловно, мы планировали вызвать Макаренко и посмотреть его в деле.

— Планы тренировочной работы уже сверстаны?

— Конечно. Мы соберемся в Харькове 23 мая, вечером. В этот день некоторые из наших ребят сыграют в прощальном матче Александра Горяинова, а потом сразу приедут в расположение сборной. До 30 мая будем готовиться в Украине, а затем вылетаем в Швейцарию.

— График ваших личных мероприятий будет насыщенным. Не так ли?

— Я планирую побывать на матче заключительного тура УПЛ Динамо — Шахтер. Хочется верить, что этот поединок будет иметь турнирное значение и пройдет на высоком уровне. 21 мая буду в Милане по приглашению Андреа Пирло, который организовывает свой прощальный матч. Потом начнется сбор национальной команды, но мне придется на два дня покинуть ее расположение — слетать в Киев на финал Лиги чемпионов».