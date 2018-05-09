Эмре Джан не сыграет в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан не сможет помочь своей команде в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Как сообщает The Telegraph, последние медицинские обследования окончательно лишили футболиста шансов на участие в решающем матче Лиги чемпионов. Джану предстоит пройти дополнительные тесты, по итогу которых он может вернуться к тренировкам команды на следующей неделе, однако оставшегося до игры с «Реалом» времени уже не хватит для того, чтобы набрать нужные кондиции.

Джан получил травму спины в середине марта во время матча с «Уотфордом» и с тех пор не выходил на поле.