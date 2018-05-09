Ващук: Не думаю, что будет повтор игры чемпионата "Шахтер" - "Динамо"

"Не хочется увидеть только одного в этом финале — накала страстей и давления на судей. Не думаю, что мы станем свидетелями повтора игры чемпионата между "Шахтером" и "Динамо".

Посмотрим, что придумают в этот раз Фонсека и Хацкевич. На первый план, безусловно, выйдет контроль мяча и, что очень важно, стандарты. К такой игре, как финал, нужно подходить с умом. Я сам играл в таких матчах и знаю, что проявить себя сможет только тот, кто хладнокровно оценит ситуацию, кто, повторюсь, умно будет вести себя все 90, а может и 120 минут.

Для "Динамо" - это главная игра сезона и обращать внимание на то, что "Шахтер" считают фаворитом, не следует. "Горняков" и раньше считали более сильными. По именам этот так, согласен. А вот по игре… Слышал, что на обе команды могут повлиять скандалы, возникшие в 30-м туре. Однако, все это ненужная возня и футболисты, уверен, не обращают на нее внимания. Ставлю все-таки на "Динамо", - отметил Ващук.

Напомним, что поединок состоится в Днепре и начнется в 20:30.