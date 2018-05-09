"Ювентус" - "Милан": где смотреть финал Кубка Италии

В среду, 9-го мая, на Олимпийском стадионе в Риме состоится финальный поединок Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Eurosport».

На счету «Ювентуса» 12 завоеванных Кубков Италии, еще 5 раз туринская команда играла в финале турнира. «Милан» выиграл 5 Кубков, кроме того, в финале «россонери» сыграли еще 8 раз.

В текущем сезоне команды дважды встречались в рамках Серии А. Оба матча завершились победами "Ювентуса" - 2:0 и 3:1.