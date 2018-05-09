Футболистам "Арсенала" зарплату не платят уже два месяца

"Зарплату футболистам не платят 2 месяца. Или не выплачиваются премии и бонусы. Трава и то покошены за счет "арендатора". Футболистам не за что ездить на тренировки, соответственно, ни о каких победах не может быть и речи. Моральный дух упал до нуля . Москаленко из команды победителя делает непонятно что. А "новый владелец" Пирич, по-моему, вообще не занимается этим проектом.

Насколько мне известно, Арсенал хотят переименовать в ЦСКА-Арсенал, передав долю в клубе Министерству обороны. Представителям министерства я рекомендую обратить внимание, с кем они имеют дело. Ведь это реальные мошенники, без копейки за душой.

Интерес в этой сделке у людей, сегодня контролирующих клуб – вынудить дополнительные активы в виде стадиона ЦСКА и выбить из министерства деньги. Эти схемы всем понятны. Но пока в Арсенале правят мошенники, у него нет перспектив", – цитирует Кикирешко FootBoom.