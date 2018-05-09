Месси избежал наказание за оскорбление арбитра

Реал на выезде сыграл вничью с Барселоной (2:2) в 36-м туре Примеры. Нападающий Барселоны Лионель Месси после матча оскорбил арбитра в подтрибунном помещении.

Судейский корпус Испании заявил, что футболист "сине-гранатовых" не оскорблял арбитра и не будет дисквалифицирован.

Напомним. нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в подтрибунном помещении облаял арбитра Алехандро Эрнандеса, который обслуживал матч с «Реалом» (2:2). Месси цитирует Ondacero: "Ты – дерьмо, всегда делаешь одно и то же. Мы выиграли лигу, и все на этом. Тебе не нужно отдавать им матч".

Ранее Серхио Рамос сказал, что Месси оказывал давление на судью.