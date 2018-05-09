"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18

Донецкий "Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу. На Днепр-Арене состоялся финальный матч с киевским "Динамо".

Первый тайм прошел в равной и осторожной борьбе и закончился счетом 0-0.

В начале второго тайма Факундо Феррейра забил быстрый гол, замкнув дальнюю штангу.

Позже Ярослав Ракицкий прямым ударом со штрафного удвоил преимущество - Денис Бойко был бессилен.

Таким образом, донецкий Шахтер завоевал кубок Украины.