"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
Новости спорта: На "Днепр-Арене" состоялся финал Кубка Украины по футболу 2017/18, который разыграли "Динамо" и "Шахтер".
Донецкий "Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу. На Днепр-Арене состоялся финальный матч с киевским "Динамо".
Первый тайм прошел в равной и осторожной борьбе и закончился счетом 0-0.
В начале второго тайма Факундо Феррейра забил быстрый гол, замкнув дальнюю штангу.
Позже Ярослав Ракицкий прямым ударом со штрафного удвоил преимущество - Денис Бойко был бессилен.
Таким образом, донецкий Шахтер завоевал кубок Украины.