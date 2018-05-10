Манчестер Сити установил рекорд в АПЛ

Команда испанского специалиста Хосепа Гвардиолы обновила рекорд английской Премьер-лиги по количеству набранных очков за один сезон. "Горожане" набрали 97 очков и побили рекорд "Челси", который завершил чемпионат в сезоне-2004/05 с 95 очками.

Команде осталось провести один матч до завершения турнира, в котором они имеют возможность довести количество очков до 100. В рамках 38-го тура "горожане" 13 мая на выезде проведут матч с "Саутгемптоном".

Если учитывать всю историю чемпионата Англии, то рекорд принадлежит "Ливерпулю", который в сезоне-1978/79 набрал 98 очков (если начислять за победу 3 очка, а не 2, как было в то время).