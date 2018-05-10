Пеле: Неймар станет лучшим игроком ЧМ-2018

"У Испании очень хорошая команда, но сейчас сложно давать прогнозы, поскольку разница между сборными не такая большая. Несомненно, мы должны с уважением отнестись к сборной России, которая всегда показывает добротный футбол и будет выступать на домашнем турнире.

Италия преподнесла сюрприз, не сумев отобраться на чемпионат мира. Эта команда постоянно добиралась до финалов, и не быть соперником итальянцев по финалу или полуфиналу — это хорошая новость для любой команды. Что касается Бразилии, то думаю, что у нас будет команда, которой по силам дойти до решающего матча.

Очень сложно сказать, кто же будет играть в финале и кто выиграет чемпионат мира, но я бы попросил у бога, чтобы там оказались Россия и Бразилия и чтобы бразильцы стали чемпионами мира.

Что касается лучшего игрока турнира, то, очевидно, я должен выбрать бразильца, раз наша команда победит. На сегодня наиболее очевидный претендент — это Неймар", — сказал Пеле в документальном фильме Mundial Rusia 2018.