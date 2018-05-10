Гармаш: Любое нарушение было не в пользу Динамо

В финале Кубка Украины Шахтер обыграл Динамо благодаря двум голам в начале второго тайма.

"Вы сами видели, что мы построили игру так же, как в предыдущих матчах, когда добивались результата. Сегодня это давало результат в первом тайме, но тяжело играть против Шахтера, потому что они очень много контролируют мяч, играют первым номером, у них сильная команда. Но когда еще и судьи против тебя, то как-то тяжело за что-то зацепиться", — заявил Гармаш.

"Любое нарушение, каждый мелкий фол был не в нашу пользу, плюс те люди, которые играют там еще... Степаненко — это вообще гнилой человек, я считаю. То есть человек просто некрасиво себя ведет на поле. Надо быть честным, солидным как бы. Они, кажется, сильнее, но надо это доказывать на поле, а не так, как он себя ведет".

"У нас были момент, мы могли открыть счет после нескольких прострелов, но, думаю, мы показали максимум, на который сегодня способны. Мы играли по счету, но когда уже пропустили с того аута, который судья показал в другую сторону, то уже пошли отыгрываться. У Беседина был момент, могли сравнять, а потом постарались бы забить и второй гол... Ну, не получилось".

"Я повторю, Шахтер — очень сильная команда. Если бы они еще играли честно и справедливо, то тогда бы мы, может быть, поборолись за чемпионство. А так... У нас много молодых ребят, много людей ушло, много пришло, мы перестраиваемся и я думаю, что следующий сезон будет для нас более удачным. Спасибо болельщикам за веру и не судьба нам было сегодня выиграть. Остается только поздравить Шахтер с, можно сказать, дублем. Ну, и федерацию тоже...".