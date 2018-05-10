"Пути назад не будет": Диего Коста о переходе Гризманна в Барселону

Нападающий "Атлетико" Диего Коста выразил мнение, что его партнёр по команде Антуан Гризманн не будет иметь возможности вернуться в мадридский клуб в случае своего перехода в "Барселону".

"Когда я ушёл из "Атлетико" в "Челси", то был счастлив, выигрывал трофеи и получал новый опыт. Не собираюсь говорить ему, что нужно делать, потому что он сам способен принимать такие решения. Мне повезло вернуться в "Атлетико", и он знает, что если уйдёт в "Барселону", то у него не будет такой возможности. Так что ему стоит подумать об этом. Антуан знает, что вся команда хочет, чтобы он остался. В любом случае сейчас он полностью сфокусирован на наших задачах", — цитирует Косту Goal.