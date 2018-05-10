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Исмаили о финале Кубка Украины

Исмаили
15:17 Сегодня Телеграф
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Комментарии защитника Шахтера Исмаили после финала Кубка Украины.

Поздравляем с победой! Какие эмоции сейчас испытываешь?

– Всегда приятно завоевывать трофеи и титулы. Финалы зачастую получаются сложными, и мы прекрасно понимали, что будет непросто, тем не менее прошли через это и теперь празднуем победу, что самое главное. Старт поединка оказался тяжелым: соперник вступил в игру лучше, и у нас возникли определенные сложности в самом начале. Но все же во втором тайме мы стали показывать свой футбол, действовали в своем темпе и забили два мяча. Очень важно было навязать сопернику нашу игру и доминировать в течение матча.

– Чувствуется, что с каждым поединком ты прибавляешь и выглядишь все лучше и лучше. Так ли это?

– Действительно, с каждым матчем, с каждой победой чувствую себя все более уверенным. Очень много работаю, и у нас хорошо организована игра с Тайсоном и другими футболистами – прекрасно знаем, что мы будем делать в любой момент, и это всегда приносит свои плоды.

– Нам всем хочется увидеть тебя на чемпионате мира…

– О, это моя мечта. Конечно, я тоже я очень хочу туда попасть. Но вы прекрасно понимаете, какая конкуренция на моей позиции. Пусть это будет еще одной мотивацией для меня, чтобы работать и добиваться этой цели. В клубе у меня сейчас все получается, и я надеюсь, так будет и дальше.

– Как в команде относятся к разговорам о будущем Паулу Фонсеки?

– Сложный вопрос. Я думаю, что Мистер хочет остаться в «Шахтере». Просто сейчас идут переговоры, и скоро они приведут к определенному решению. Понятно, что некоторые иностранные клубы заинтересованы в нем, потому что он проводит великолепную работу здесь. Но в любом случае в ближайшем будущем мы все узнаем. Для нас самое главное – завоевать титул в конце этой недели и доработать сезон.

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Новости спорта, Исмаили, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер.
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