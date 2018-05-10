Золотая бутса-2018: Месси идет в отрыв
Новости спорта: Обновленная версия рейтинга бомбардирской гонки за Золотую бутсу сезона 2017/1018.
Гол Лионеля Месси в ворота Вильярреала позволил аргентинцу на три мяча оторваться от Мохаммеда Салаха в гонке за Золотую бутсу.
Отметим, что шансы завоевать почетную награду выше у игрока Барселоны, потому что каталонцам предстоит провести еще два матча в национальном первенстве, а у Ливерпуля остался один матч с Брайтоном.
Еще один футболист в ТОП-10, который смог отличится – это Гарри Кейн, точный удар которого принес минимальную победу Тоттенхэму в матче с Ньюкаслом.
|Место
|Имя футболиста
|Клуб
|Голы
|Коэф
|Очки
|1
|Лионель Месси
|Барселона
|34
|2
|68
|2
|Мохаммед Салах
|Ливерпуль
|31
|2
|62
|3
|Чиро Иммобиле
|Лацио
|29
|2
|58
|3
|Роберт Левандовски
|Бавария
|29
|2
|58
|5
|Мауро Икарди
|Интер
|28
|2
|56
|6
|Гарри Кейн
|Тоттенхэм
|27
|2
|54
|7
|Эдинсон Кавани
|ПСЖ
|26
|2
|52
|8
|Криштиану Роналду
|Реал Мадрид
|25
|2
|50
|9
|Жонас
|Бенфика
|33
|1,5
|49,5
|10
|Луис Суарес
|Барселона
|24
|2
|48
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.
Напомним, что в прошлом сезоне четвертый раз в карьере Золотую бутсу завоевал Лионель Месси.