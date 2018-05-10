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Золотая бутса-2018: Месси идет в отрыв

Лионель Месси
11:56 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Обновленная версия рейтинга бомбардирской гонки за Золотую бутсу сезона 2017/1018.

Гол Лионеля Месси в ворота Вильярреала позволил аргентинцу на три мяча оторваться от Мохаммеда Салаха в гонке за Золотую бутсу.

Отметим, что шансы завоевать почетную награду выше у игрока Барселоны, потому что каталонцам предстоит провести еще два матча в национальном первенстве, а у Ливерпуля остался один матч с Брайтоном.

Еще один футболист в ТОП-10, который смог отличится – это Гарри Кейн, точный удар которого принес минимальную победу Тоттенхэму в матче с Ньюкаслом.

Место Имя футболиста Клуб Голы Коэф Очки
1 Лионель Месси Барселона 34 2 68
2 Мохаммед Салах Ливерпуль 31 2 62
3 Чиро Иммобиле Лацио 29 2 58
3 Роберт Левандовски Бавария 29 2 58
5 Мауро Икарди Интер 28 2 56
6 Гарри Кейн Тоттенхэм 27 2 54
7 Эдинсон Кавани ПСЖ 26 2 52
8 Криштиану Роналду Реал Мадрид 25 2 50
9 Жонас Бенфика 33 1,5 49,5
10 Луис Суарес Барселона 24 2 48

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

Напомним, что в прошлом сезоне четвертый раз в карьере Золотую бутсу завоевал Лионель Месси.

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Новости спорта, Золотая бутса, Золотая бутса 2018, Лионель Месси, Примера, ФК Барселона.
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