Золотая бутса-2018: Месси идет в отрыв

Гол Лионеля Месси в ворота Вильярреала позволил аргентинцу на три мяча оторваться от Мохаммеда Салаха в гонке за Золотую бутсу.

Отметим, что шансы завоевать почетную награду выше у игрока Барселоны, потому что каталонцам предстоит провести еще два матча в национальном первенстве, а у Ливерпуля остался один матч с Брайтоном.

Еще один футболист в ТОП-10, который смог отличится – это Гарри Кейн, точный удар которого принес минимальную победу Тоттенхэму в матче с Ньюкаслом.

Место Имя футболиста Клуб Голы Коэф Очки 1 Лионель Месси Барселона 34 2 68 2 Мохаммед Салах Ливерпуль 31 2 62 3 Чиро Иммобиле Лацио 29 2 58 3 Роберт Левандовски Бавария 29 2 58 5 Мауро Икарди Интер 28 2 56 6 Гарри Кейн Тоттенхэм 27 2 54 7 Эдинсон Кавани ПСЖ 26 2 52 8 Криштиану Роналду Реал Мадрид 25 2 50 9 Жонас Бенфика 33 1,5 49,5 10 Луис Суарес Барселона 24 2 48

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

Напомним, что в прошлом сезоне четвертый раз в карьере Золотую бутсу завоевал Лионель Месси.