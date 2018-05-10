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Шевченко - о финале Кубка Украины и действиях сборников

Андрей Шевченко
16:56 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от поединка "Динамо" - "Шахтер" в финале Кубка Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко по завершении финала Кубка Украины между донецким Шахтером и киевским Динамо заявил, что в поединке было меньше провокаций, чем обычно.

"Мне игра Шахтера и Динамо понравилась. Настоящий финал, а главным его отличием стала бескомпромиссная, но корректная борьба, чего в таких матчах не всегда хватает.

На этот раз провокаций и столкновений на поле было меньше, чем обычно – игроки сосредоточились на реализации своих футбольных качеств. В этом больше преуспел Шахтер, и я поздравляю его с победой.

Состояние сборников обеих команд мне понравилось – видно, что ребята находятся в хорошей форме. Надеюсь, они сохранят ее до матчей сборной Украины, и мы проведем хорошую учебно-тренировочную работу, которую закрепим спаррингами", – цитирует Шевченко Команда №1.

Напомним, что Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Кубок Украины 2018, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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