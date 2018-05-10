Легендарный Ромарио посоветовал Жезусу иметь побольше секса на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио дал советы форварду бразильской команды Габриэлю Жезусу перед стартом чемпионата мира—2018 в России.

«Первый совет — у вас должно быть достаточно секса. И, конечно же, вы должны быть сосредоточены на матчах. Я считаю, что он очень хорошо знает свой футбол и то, что он представляет для сборной Бразилии. Он должен приехать на чемпионат мира и забить. Вот что важно! Это самое главное.

Чемпионат мира — это соревнование, совершенно отличное от других, в котором вы должны быть сосредоточены на сто процентов и оставить все свои проблемы в стороне, иначе вы не сможете провести свой лучший чемпионат", — цитирует Ромарио Lance.