Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
Новости: Золотая бутса-2018: Месси идет в отрыв
Золотая бутса-2018: Месси идет в отрыв
Новости: ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
Новости: Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
X

Легендарный Ромарио посоветовал Жезусу иметь побольше секса на ЧМ-2018

Габриэль Жезус
17:40 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Экс-форвард сборной Бразилии Ромарио дал совет молодому нападающему "Ман Сити" накануне ЧМ-2018.

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио дал советы форварду бразильской команды Габриэлю Жезусу перед стартом чемпионата мира—2018 в России.

«Первый совет — у вас должно быть достаточно секса. И, конечно же, вы должны быть сосредоточены на матчах. Я считаю, что он очень хорошо знает свой футбол и то, что он представляет для сборной Бразилии. Он должен приехать на чемпионат мира и забить. Вот что важно! Это самое главное.

Чемпионат мира — это соревнование, совершенно отличное от других, в котором вы должны быть сосредоточены на сто процентов и оставить все свои проблемы в стороне, иначе вы не сможете провести свой лучший чемпионат", — цитирует Ромарио Lance.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Габриэль Жезус, Новости футбола, Ромарио, Сборная Бразилии, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)

Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Мари Иньеста": футболисты Барселоны вышли на матч в необычных футболках Манчестер Сити установил рекорд в АПЛ Реал в гостях проиграл Севилье

Последние новости

Саудовская Аравия пригрозила разработкой ядерного оружия Настоящие мужчины, которые занялись собой и скинули большой вес (Фото) В Киеве 9 мая неизвестные устроили запрещенный салют
Сегодня читают в спорте
01 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
02 Капитан "Шахтера" довел Дарио Срну до слез
03 Гармаш: Любое нарушение было не в пользу Динамо
04 Шевченко - о финале Кубка Украины и действиях сборников
05 Тайсон Фьюри сбросил более 50 кг к грядущему бою
Новости сегодня
18:56 Вы будете смеяться: строительные неудачи от настоящих горе-мастеров
18:56 Назван список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
18:48 Главы правоохранителей Армении отправлены в отставку
18:35 Папараци засняли набравшую лишние килограммы Джессику Симпсон
18:32 В МВД отмечают необходимость конкретных шагов по деоккупации Донбасса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Украины осуществил визит в зону ООС
Полторак осуществил визит в зону ООС
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: В Венгрии избрали премьер-министра
В Венгрии избрали премьер-министра
Новости: Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Добавить комментарий
0