Гризманн не уверен, что продолжит карьеру в Барселоне

Несмотря на то, что Барселона уже официально уведомила Атлетико, что готова выплатить клаусулу за Антуана Гризманна, сам нападающий сборной Франции еще не решился на переход.

Как сообщает As со ссылкой на L’Equipe, Гризманну льстит интерес со стороны Барселоны и перспектива играть рядом с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, однако он в то же время всей душой привязался к Атлитико. Единственное, что в данный момент можно сказать наверняка – француз не собирается покидать Испанию.

В деле Гризманна существует еще один нюанс: сам футболист хочет, чтобы его будущее определилось до начала финального турнира ЧМ-2018, а Барселона не прочь отложить официальное решение на июль, поскольку, согласно контракта Антуана, 200-миллионная клаусула уменьшится вдвое с 1 июля…