Балотелли получит вызов в сборную Италии

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли будет снова вызван в сборную Италии, что позволит ему снова вернуться в ТОП-клуб, сообщает итальянская пресса.

Ожидается, что нынешний наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини возглавит "голубую эскадру" в конце месяца и вернет Супер Марио в состав сборной.

Это предположение, естественно, привело к слухам, что Балотелли вернется в один из итальянских клубов.

Напомним, что Италия сыграет в Францией на "Ривьера Альянс" в Ницце 1 июня. Ожидается, что в этом матче за Италию сыграет и сам Балотелли. Этот матч может стать для итальянца прощальным в составе французского клуба.