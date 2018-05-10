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"Базель" уничтожил на своем поле новоиспеченного чемпиона Швейцарии

Базель - Янг Бойз
20:58 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: "Базель" отгрузил пять голов в ворота "Янг Бойз" в поединке 34 тура чемпионата Швейцарии по футболу.

"Базель" нанес сокрушительное поражение новоиспеченному чемпиону Швейцарии "Янг Бойз" со счетом 5:1, причем гол престижа бернцы забили на последней минуте игры.

Почти перед 30 тысячами своих болельщиков на "Санкт-Якоб-Парк" хозяева повели в счете уже на второй минуте, когда хорошую комбинацию на левом фланге завершил Мохамед Эльюнусси. Спустя 25 минут Эльюнусси ассистировал Альбиану Айети. В начале второго тайма Лука Дзуффри доводит счет до разгромного. На 79-й минуте Дзуффри со штрафного точного вешает на голову Айети, который своим 15-м голом в сезоне обходит Оаро и становится лучшим бомбардиром чемпионата. В свою очередь, французский бомбардир "Янг Бойз" был незаметен и без голевых шансов. На 87-й минуте Димитри Обелин ударом издали застал врасплох вратаря-ветерана Марко Вольфли. И только на 90-й минуте Кристиан Фасснахт сумел огорчить единственный раз Вацлика - 5:1.

Для "молодых мальчиков" - это было первое поражение в чемпионате с начала декабря прошлого года, и таким образом прервалась 16-ти матчевая беспроигрышная серия в чемпионском сезоне.

"Лозанна" значительно усложнила задачу сохранения прописки в Суперлиге после поражения от "Лугано". Теперь в заключительных двух матчах луганцам необходимо обязательно обыгрывать "Тун" и "Санкт-Галлен", и надеется, что "Сьон" с этими же командами не наберет больше одного очка.

2017-18, Чемпионат Швейцарии

Игровой день : 2018-05-10

"Базель" - "Янг Бойз" 5:1 (2:0)

"Лугано" - "Лозанна" 2:0 (0:0)

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Базель, ФК Янг Бойз, Футбол.
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