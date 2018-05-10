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"Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18

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Акхисар - Фенербахче
22:27 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: В финале Кубка Турции по футболу встречались "Акхисар" Евгения Селезнева и "Фенербахче".

Сегодня, 10 мая, на стадионе "Йени Эскешехир" в финальном поединке Кубка Турции 2017/18 встречались "Акхисар" и "Фенербахче".

Победителем финального поединка сенсационно стал - "Акхисар"!

Кубок Турции. Финал

"Акхисар" - "Фенербахче" - 3:2

Голы: М. Лопеш (32), Сиссоко (70), Барбоза (81) - Фернандао (56), Соуза (86)

"Акхисар": Озтюрк - Лопеш, Османпаша, Юмлу, Байрам - Айдоду, Сиссоко - Айик, Барбоза, Чевикер - Челик

"Фенербахче": Демирел - Озбайраклы, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым - Потук, Топал, Соуза, Шаэшуэ - Сольдадо, Жулиано

Поединок выдался очень напряженным, с большим количеством опасных моментов. Игроки "Фенербахче" атаковали больше, с первых минут взяв игру под контроль, "Акхисар" же отвечал преимущество контратаками. И счет в поединке открыть удалось довольно неожиданно именно команде Евгения Селезнева, который, к слову, не смог принять участие в поединке. Эффектным голом в ворота Демиреля отметился Мигель Лопеш на 32 минуте матча. Игроки "Фенербахче" провели несколько опасных атак до конца первого тайма, но сравнять счет до перерыва им не удалось.

Сценарий поединка во втором тайме никак не изменился. "Фенербахче" продолжил атаковать, осадив ворота "Акхисара" с первых минут второй половины встречи, создавая один за другим опасные моменты. И на 56 минуте это принесло результат. Оборона "Акхисара" сплоховала и форвард "Фенербахче" Фернандао забил гол ударом головой, замкнув фланговый навес партнера по команде.

После забитого гола Фенербахче не остановился, продолжая давить, закрыв "Акхисар" практически на их половине, но вместо забитого гола, номинальные гости пропустили контратаку на свои ворота и Акхисар во второй раз сенсационно вышел вперед. Шикарным голом после навеса на 70 минуте отметился Сиссоко, который без шансов для Демиреля отправил мяч ударом головой в нижний угол ворот Волкана.

А на 81 минуте игры Барбоза удачно сыграв на добивании и вовсе отправил в нокдаун Фенербахче, сделав счет 3:1 в пользу "Акхисара".

Игрокам "Фенербахче" удалось вернуть интригу в игру на 86 минуте, голом отличился Соуза. Но на большее не хватило сил у номинальных гостей. "Акхисар" Евгения Селезнева триумфовал, сенсационно выиграв Кубок Турции сезона 2017/2018.

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