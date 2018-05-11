Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
Новости: "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
"Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
Новости: ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
Новости: Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
X

"Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити

Самуэль Умтити
04:11 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Французским защитником Самуэлем Умтити интересуются "МЮ" и мадридский "Реал".

Ссылаясь на источник в Барселоне, издание L`Equipe сообщило, что Умтити покинет клуб, если у него будет такое желание.

"Это действительно может случиться. Барселона должна смириться. Сейчас Самюэль остается в клубе. Это наше общее решение. Однако надо искать еще одно решение относительно нового контракта, который будет удовлетворять все стороны", – добавил представитель Барселоны.

Ранее сообщалось, что француз находится в сфере интересов Манчестер Юнайтед и Реала. В частности, была информация, что королевский клуб готов выплатить клаусулу футболиста, которая составляет 60 млн евро.

Именно из-за наличия клаусула, вполне посильной для европейских грандов, Барселона и начала ранее переговоры с Умтити о заключении нового соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Ла Лига, Новости футбола, Самуэль Умтити, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)

Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба Балотелли получит вызов в сборную Италии Румменигге: Левандовски останется в "Баварии"

Последние новости

"Дьявольские" вещи, которые могут храниться в закрытых архивах Ватикана Вы будете поражены, когда увидите, что находится внутри этого таинственного дома (Фото) На Сумщине полиция изъяла партию оружия в участника АТО
Сегодня читают в спорте
01 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
02 "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
03 Фред перейдет в "Ман Сити", "МЮ" подпишет хавбека "Наполи"
04 Отец Неймара настаивает на уходе звездного форварда из ПСЖ
05 Гризманна в "Атлетико" может заменить один из лучших форвардов АПЛ
Новости сегодня
04:18 Пучдемон не будет баллотироваться в премьеры Каталонии
03:52 Пограничники задержали нарушителя границы, направлявшегося на заработки в РФ
03:38 Гризманна в "Атлетико" может заменить один из лучших форвардов АПЛ
03:28 Смех да и только: позитивные мужчины отдыхают и веселятся
03:28 Браконьеров с крупным уловом задержали в Запорожской области
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Львовщине сожгли табор ромов
На Львовщине сожгли табор ромов
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Новости: Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Добавить комментарий
0