"Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити

Ссылаясь на источник в Барселоне, издание L`Equipe сообщило, что Умтити покинет клуб, если у него будет такое желание.

"Это действительно может случиться. Барселона должна смириться. Сейчас Самюэль остается в клубе. Это наше общее решение. Однако надо искать еще одно решение относительно нового контракта, который будет удовлетворять все стороны", – добавил представитель Барселоны.

Ранее сообщалось, что француз находится в сфере интересов Манчестер Юнайтед и Реала. В частности, была информация, что королевский клуб готов выплатить клаусулу футболиста, которая составляет 60 млн евро.

Именно из-за наличия клаусула, вполне посильной для европейских грандов, Барселона и начала ранее переговоры с Умтити о заключении нового соглашения.