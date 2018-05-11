Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
Новости: "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
"Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
Новости: ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
Новости: Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
X

Срна - о возможном трансфере Фреда

Фред
07:18 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Ветеран Шахтера Дарио Срна подтвердил, что бразильский полузащитник Фред летом перейдет в один из топ-клубов Европы.

«Вперед, Бразилия! Шахтер – чемпион, а Фред переходит в клуб из Манчестера. Пока не знаю, Манчестер Юнайтед это или Манчестер Сити. Давайте у него спросим», — сказал Срна во время прямого эфира Фреда в Instagram после победы в финале Кубка Украины над Динамо (2:0).

После впечатляющего выступления Фреда в групповом этапе Лиги чемпионов главным претендентом на бразильца считался Манчестер Сити, но позже Горожане охладели к футболисту.

По информации издания Manchester Evening News Фред во время летнего окна трансферов ориентировочно за 50 миллионов европерейдет в Манчестер Юнайтед. Сделка по бразильцу станет повторением крупнейшего трансфера в истории Шахтера и всего украинского футбола. Те же 50 миллионов Горняки в 2016 году заработали после продажи бразильского полузащитника Алекса Тейшейры в Цзянсу Сунин.

Фред в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 36 матчей – на счету полузащитника Шахтера 4 гола и 7 результативных передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Дарио Срна, Новости футбола, Трансферы, Фред, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)

Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Сабо - о финале Кубка Украины Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба Балотелли получит вызов в сборную Италии

Последние новости

Врачи назвали 5 продуктов для продления жизни Умирающей от рака британке сделали макияж и съемку за пару недель до смерти (Фото) Пучдемон не будет баллотироваться в премьеры Каталонии
Сегодня читают в спорте
01 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
02 "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
03 Фред перейдет в "Ман Сити", "МЮ" подпишет хавбека "Наполи"
04 "Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити
05 Отец Неймара настаивает на уходе звездного форварда из ПСЖ
Новости сегодня
07:20 Пенс выступил за сворачивание расследования по вмешательству России в выборы
07:18 Знаменательные события в истории: 11 мая 2018 года
07:16 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2018: все знаки зодиака
07:16 Премьер сегодня совершит поездку на Закарпатье
07:12 ЧМ по хоккею: Канада уничтожила Норвегию, Чехия обыграла Россию в овертайме
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Львовщине сожгли табор ромов
На Львовщине сожгли табор ромов
Новости: Минобороны: Чехия никогда не воспроизводила "Новичок"
Чехия никогда не воспроизводила "Новичок"
Новости: Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Новости: Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Добавить комментарий
0