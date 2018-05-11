Срна - о возможном трансфере Фреда

«Вперед, Бразилия! Шахтер – чемпион, а Фред переходит в клуб из Манчестера. Пока не знаю, Манчестер Юнайтед это или Манчестер Сити. Давайте у него спросим», — сказал Срна во время прямого эфира Фреда в Instagram после победы в финале Кубка Украины над Динамо (2:0).

После впечатляющего выступления Фреда в групповом этапе Лиги чемпионов главным претендентом на бразильца считался Манчестер Сити, но позже Горожане охладели к футболисту.

По информации издания Manchester Evening News Фред во время летнего окна трансферов ориентировочно за 50 миллионов европерейдет в Манчестер Юнайтед. Сделка по бразильцу станет повторением крупнейшего трансфера в истории Шахтера и всего украинского футбола. Те же 50 миллионов Горняки в 2016 году заработали после продажи бразильского полузащитника Алекса Тейшейры в Цзянсу Сунин.

Фред в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 36 матчей – на счету полузащитника Шахтера 4 гола и 7 результативных передач.