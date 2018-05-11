Сабо о финале Кубка Украины: В "стенку" должны становиться мужики

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо в комментарии Dynamo.kiev.ua поделился своими впечатлениями от финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером".

— Считаю, что "Шахтер" выиграл в финале по игре. Хацкевич, по моему мнению, допустил ошибку, поставив в стартовый состав Кадара. Почему? Когда футболист не играет два-три месяца, он теряет игровые навыки. И мы это увидели во вчерашнем матче: он допустил две ошибки в первом тайме. Сперва Феррейра мог забить, но Бурда в том моменте успел заблокировать удар аргентинца. А вот во втором эпизоде, когда Феррейра все же открыл счет, Кадару следовало не идти к свои воротам, а накрывать как можно быстрее Бутко и не пускать его в штрафную. Я посмотрел этот эпизод в повторе еще десять раз: там еще сзади было несколько защитников "Динамо". Ну как может такой футболист, как Кадар, допустить такую ошибку? Он должен был перекрыть движение Бутко, но получилось наоборот: защитник "Шахтера" получил возможность войти в штрафную, поднять голову и точно отпасовать на Феррейру. Повторюсь, это большая ошибка, как для игрока уровня сборной Венгрии.

К слову, эксперты, разбирая этот момент, не акцентировали на этом внимания. Да, там была хорошая контратака "Шахтера". Провалился Пиварич, но, извините, делать такие ошибки просто непозволительно. А "горнякам" это и нужно было — как только они получили пространство, они сразу же реализовали свой момент. Нужно признать, что "Шахтер" на сегодняшний день сильнее. У динамовской молодежи, в свою очередь, нет стабильности в игре. Они могут два матча сыграть хорошо, а потом два поединка провалить. Тот же Цыганков, к примеру, вчера лишь иногда был заметен. Шепелев и Беседин также были незаметны. Молодежь не смогла себя проявить в финале.

Второй пропущенный гол? Да, там ошибку допустил Бойко, но, нужно обратить внимание на то, что Пиварич, находясь в "стенке", в момент удара нагнулся и мяч перелетел через него. Мы всю жизнь знали, что в "стенку" должны становиться мужики, которые не боятся. А он побоялся и нагнулся. Ну и, конечно, непонятно, куда дернулся Бойко... Мяч пошел по центру ворот и залетел в сетку. Хотя дело даже не в этом пропущенном мяче. У "Шахтера" было преимущество, футболисты донецкого клуба техничней, опытнее. Фонсека тактически переиграл Хацкевича. Взять хотя бы решение португальца убрать Марлоса с фланга в центр, вследствие чего, фланг все время был свободным. Пиварич не знал, что ему делать: идти за Марлосом или остаться.

Полагаю, для "Динамо" это был последний шанс в нынешнем сезоне добыть трофей, ведь в чемпионате вряд ли "Шахтер" проиграет два оставшихся матча. Поединок последнего тура с "бело-синими", скорее всего, уже ничего не будет решать, — сказал Сабо.