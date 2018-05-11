"Удар ниже пояса": Шуховцев о ляпе Бойко в финале Кубка Украины

– Гол, который пропустил Бойко от Ракицкого... Прокомментируйте, пожалуйста, действия голкипера Динамо в этом эпизоде.

– Наверное, каждый из нас, голкиперов, попадал в подобные ситуации и пропускал такие мячи. Это – удар ниже пояса. Когда играют два топовые соперники, нерв матча всегда зашкаливает. У любого голкипера – опытного или не очень – имеется такой нерв. Желание Бойко спасти команду в этом эпизоде, сыграть на опережение, "прочитать", сыграло с ним злую шутку, озадачило его.

Нужно учитывать специфику удара Ракицкого. Он пробивает сильно, после чего мяч в полете меняет траекторию. На видеоповторе это четко видно. Денис сделал неверный шаг, а для голкипера это очень много решает – и на поле, и в жизни. Примеров – очень много. Например, как Шевченко забивал – вы помните, кому...

Очень неприятный эпизод. Поэтому отвечу так: желание спасти дезориентировало Дениса, он сделал лишний шаг. Этого оказалось достаточно для пропущенного гола.

– Вы также получали такие мячи в свои ворота? Возможно, даже от Ракицкого?

– От Ракицкого – нет. Помню, похожий гол мне забил Ребров, еще когда я играл за Ильичевец. Пошел читать эпизод, а он дал в "девятку". У каждого голкипера – сто процентов – есть такие болезненные мячи, когда подводишь команду и себя. Я понимаю Дениса – ситуация скверная. Переполненный стадион, родная ему арена...

Мне очень понравилась вчерашняя игра. Когда счет стал 2:0, пошел красивый футбол. Динамо очень достойно выглядело. И если бы ребята были немного удачливее при завершении атак, я даже не знаю, с каким счетом завершился бы матч. А больше всего мне понравилась атмосфера на Днепр-Арене. Приятно, когда в Украине оживает серьезный интерес зрителя к футболу. Мои поздравления для Шахтера – заслуженная победа.

– Соответствует ли Бойко уровню Динамо? Это уже не первая ошибка голкипера за небольшой промежуток времени...

– Любому человеку нужно давать шанс. Дениса можно понять – он долгое время не играл, а теперь попал в такую круговерть. Это действительно уже не первая его ошибка, но решение будет принимать руководство клуба и главный тренер. Такой команде, как Динамо, нужен надежный и стабильный вратарь. Бойко – кипер высокого уровня, однако ему не помешала бы конкуренция. Появление в команде еще одного хорошего игрока этого амплуа пойдет на пользу всем голкиперам Динамо.