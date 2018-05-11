Ребров сравнил "Динамо" и "Шахтер"

По ходу сезона «Динамо» удавались успешные матчи против «Шахтера», однако в финале Кубка Украины команда Паулу Фонсеки переиграла соперника 2:0.

Экс-тренер «Динамо» Сергей Ребров считает, что оппонент заслужил трофей.

«Думаю, «Шахтер хорошо подготовился к тактике «Динамо», которое в этом сезоне удачно проводит матчи против горняков. Особенно показательной в плане прессинга киевлян была последняя игра. Динамовцы и на этот раз старались накрывать соперника выше, но футболисты «Шахтера» выходили со своей половины поля за счет хороших длинных передач».

«В атаке у горняков было численное преимущество, и за счет этого они создавали моменты».

«Впрочем, «Динамо» все равно выглядело достойно, тоже могло забить. Но я согласен с тем, что сказал главный тренер команды Александр Хацкевич — судьбу матча решило мастерство игроков донецкой команды. На данный момент у них оно, пожалуй, немного выше, чем у футболистов киевлян».

«В предыдущих поединках это удавалось компенсировать игровой дисциплиной, самоотдачей и высокой реализацией моментов», - считает Ребров.