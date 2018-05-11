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Гвардиола рассказал о будущем Зинченко в Манчестер Сити

Пеп Гвардиола
10:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Главный тренер Ман Сити похвалил украинского полузащитника.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола доволен работой украинского полузащитника Александра Зинченко в команде.

"Я приехал в Манчестер потому, что знал многих людей в клубе. Мы строим что-то очень хорошее. Я доволен прогрессом многих футболистов, которые счастливы выступать в такой команде. Мы провели почти идеальный сезон с точки зрения последовательности действий и решений. Против Брайтона (3:1) мы могли сыграть спустя рукава. Но нет! Все футболисты выкладывались на 100 процентов. Зинченко играл отлично, полностью контролируя свои действия. Кроме него, у нас еще есть несколько молодых футболистов, глядя на которых, я с оптимизмом смотрю в будущее Манчестер Сити", — цитирует испанского специалиста Manchester Evening News. 

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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, Пеп Гвардиола, Футбол.
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