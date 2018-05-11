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Рафаилов: Передачу "Великий футбол" пора переименовать в великий Шахтер

Сергей Рафаилов
11:05 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов повторно обрушился с критикой на телеканал Футбол, обвинив его в пропаганде в пользу Шахтера.

Ранее 64-летний функционер предлагал переименовать сам канал в Антифутбол, теперь же придумал новое название для одной из его флагманских передач.

«Теперь о пресловутом канале (так и хочется убрать букву). Полностью согласен с Вернидубом в том, что они превратились в средство пропаганды, наносящей вред в том числе и Шахтеру. Передачу Великий футбол пора переименовать в великий Шахтер», — написал Рафаилов в своем Facebook.

Также гендир луганчан вновь не лучшим образом отозвался о работе главного тренера Горняков Паулу Фонсеки, поставив ему в пример наставника Олимпика Романа Санжара.

Конфликт между сторонами разгорелся после очного поединка в рамках 30-го тура, в котором Шахтер в минувшие выходные обыграл Зарю (2:1) благодаря мячу Тайсона на 89-й минуте.

На пресс-конференции главный тренер луганчан Юрий Вернидуб назвал телеканалы Футбол 1 и 2 рупором Шахтера и сравнил их с Геббельсом, а Фонсека намекнул на неспортивные взаимоотношения между Зарей и Динамо.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Рафаилов, ФК Шахтер, Футбол.
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