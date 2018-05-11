Тренер "Шальке" оценил действия Коноплянки в сезоне

По итогам сезона Бундеслиги «Шальке» займет второе место и квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов.

Наставник команды, комментируя выступления в чемпионата, отметил ряд игроков, включая украинского полузащитника Евгения Коноплянку.

Футболист часть сезона не был игроком основы, однако ближе к концу завоевал место в стартовом составе.

«Каждый сумел себя проявить и помог нам заработать необходимое количество очков. Если говорить о Коноплянке, то был определенный период, когда он потерял место в составе».

«Несмотря на этот факт, он вел себя чрезвычайно профессионально и ждал своего шанса. А когда дождался, то вышел и показал результат».

«Как, например, в дерби с «Боруссией Дортмунд», где Евгений сыграл просто прекрасно», - сказал Тедеско в комментарии ruhrnachrichten.de

В нынешнем сезоне хавбек провел 29 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.