Состоялась жеребьевка переходных матчей между УПЛ и Первой лигой

В пятницу, 11 мая, в Доме футбола состоялась жеребьевка переходных матчей Премьер-лиги и Первой лиги, сообщает официальный сайт УПЛ. Согласно жеребьевке в первых матчах хозяевами будут клубы высшего дивизиона, в ответных - команды, представляющие Первую лигу.

Напомним, команде, которая финиширует в УПЛ предпоследней, предстоит сыграть с серебряным призером Первой лиги, а 10-я команда Премьер-лиги встретится с 3-м местом Первой лиги.

На данный момент на 10-м месте в УПЛ идет «Зирка», а на 3-й строчке турнирной таблицы Первой лиги располагается «Ингулец». Киевский «Арсенал» идет 2-м в Первой лиге, а «Сталь» занимает 11-е место в УПЛ.