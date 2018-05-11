Роналду снимет сериал о женском футболе

Криштиану Роналду стал исполнительный продюсером сериала о женской футбольной команде из Нью-Йорка, который снимает Facebook.

"Я люблю смотреть хорошие передачи по телевизору в свободное время. Опыт работы исполнительным продюсером в этом шоу станет для меня невероятным, особенно если учитывать, какие талантливые люди воплощают все в жизнь.

У истории моей жизни много сходств с тем, что испытают девушки из футбольной команды. Этот сериал скорее про бэкграунд футбола, он гораздо глубже, чем просто эта прекрасная игра.

Это сериал о ценностях, вызовах, дружбе, тяжелом труде, сложных моментах, единении, страстях и гармонии. Одним словом, про жизнь", – цитирует Роналду Hollywood Reporter.

Напомним, что Криштиану - самый популярный человек в Facebook со 120 миллионами подписчиков.