Игрок "Динамо" может поехать на ЧМ-2018 по футболу

Федерация футбола Польши объявила расширенный состав польской сборной на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В расширенный состав сборной Польши по футболу попал защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзёра. Об этом сообщает tribuna.com со ссылкой на официальный сайт ФФП.

Также среди 35 игроков расширенного списка польской сборной присутствует экс-игрок киевского клуба Лукаш Теодорчик. Отметим, что в этом списке отсутствует Тарас Романчук, который в этом году принял польское гражданство.

Окончательный состав сборной Польши на ЧМ-2018 из 23 игроков определится 4 июня в тренировочном лагере.