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Аргентина 0:0 Хорватия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Аргентина - Хорватия
20:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы D на чемпионате мира по футболу Аргентина - Хорватия.

Аргентина 0:0 Хорватия

 

36' - Меркадо лежит на газоне после столкновения с Ребичем.

33' - Опасно! Манджукич не сумел замкнуть навес с правого фланга.

30' - Опасно! Хорватские футболисты начудили в обороне, что привело к удару Переса по пустым воротам с метров 15-и - аргентинец пробил мимо ворот.

28' - Меса пробил с углового - рядом со штангой.

27' - Ловрен надежен в обороне, переправив мяч на угловой после прострела Агуэро.

22' - Перекладина! Акунья делал навес, но получился удар и мяч скользнул по перекладине.

21' - Брозович пробил издали - Кабальеро легко поймал мяч.

18' - Отаменди ошибся с поперечной передачей - аут для Хорватии.

13' - Опасно! Ловрен заблокировал удар аргентинца с метров 13-и.

12' - Опасно! Месси едва не замкнул заброс - не дотянулся до мяча Лео.

9' - Опасная атака Хорватии завершилась неудачным пасом Брозовича.

5' - С ударом Перишича справился Кабальеро.

Матч начался!

В центральном матче игрового дня 21 июня на ЧМ-2018 встретятся команды Аргентины и Хорватии. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе "Нижний Новгород", рассудит встречу рефери Равшан Ирматов из Узбекистана. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 15:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре Хорватия обыграла Нигерию, а Аргентина сыграла вничью с Исландией.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Сальвио, Перес, Меса, Акунья, Агуэро, Месси.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Манджукич.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Аргентины является фаворитом в противостоянии с Хорватией. На победу аргентинцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,15, успех хорватской команды оценивается в 3,6. Ничья котируется коэффициентом 3,2.

Интересные факты

- Форвард сборной Хорватии Никола Калинич отправлен домой по решению тренера.

- Аргентина не проигрывает в матчах групповой стадии с 2002 ода.

- Команды сыграли между собой 4 раза: 2 победы на счету аргентинцев, 1 раз триумфовали хорваты, 1 раз была зафиксирована ничья.

- В случае победы Хорватия пробьется в плей-офф.

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