ЧМ-2018: где смотреть матч Франция - Перу

Сборные Франции и Перу встретятся 21 июня во втором туре группы C. Матч состоится на стадионе Екатеринбург Арена. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.

Поединок Франция – Перу в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Матч ТВ, Беларусь 5, Qazaqstan.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Франция – Перу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне французской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "синих" с коэффициентом 1,55, а ни их оппонента – 7,0. Ничья в этой встрече оценивается в 4,2.