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Франция минимально обыграла Перу и вышли в плей-офф ЧМ-2018
20:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Вторая минимальная победа Франции подряд.

Перуанцы активно начали поединок, но к середине первого тайма заметно выдохлись, и это привело к появлению моментов у их ворот. Один из таких шансов завершился голом Мбаппе — мяч попал к нему рикошетом от защитника.

У латиноамериканцев тоже был шикарный шанс в первом тайме, но сыгравший на опережение Герреро в упор не пробил Льориса.

Во втором тайме характер игры не поменялся. Франция играла строго по счету, в атаке ничего не предложила, но и не позволила Перу разбежаться в атаке.

Итог — вторая кряду минимальная победа Ле Бле на чемпионате, которая гарантировала им место в плей-офф.

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