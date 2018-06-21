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Санин рассказал, почему Мариуполь не может принимать матчи Лиги Европы

Андрей Санин
20:48 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Вице-президент Мариуполя Андрей Санин рассказал версию запрета команде проводить домашние поединки Лиги Европы на своем стадионе.

Сегодня стало известно, что мариупольцы будут играть против Юргордена во втором раунде квалификации в Одессе.

В посте на своей странице в Facebook Санин рассказал о формальных и неформальных причинах невозможности проведения игр турнира в Мариуполе.

Часть поста Санина приводится без правок.

«Причина этого выбора до банальности проста и до слез обидна – в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в столицу Приазовья занимает 4 часа 45 минут, это зафиксировано прошедшей на днях инспекцией UEFA».

«Вот это и есть основная причина отказа, которую нам неформально довели до сведения, и на которую мы при всем нашем желании повлиять не можем никак. Формальной же причиной отказа стало решение UEFA EXCO, датированное далеким 2014 годом – мол в перечне перечисленных в нем стадионов Украины нет стадиона Бойко, а играть можно лишь на «Арена – Львов», НСК «Олимпийский», «Черноморец», «Днепр-Арена», «Металлист» (и если память не подводит, стадион Александрии)».

«Земляки, поверьте – мы сделали все возможное, чтобы Гимн Лиги Европы прозвучал на нашем стадионе им. Бойко, после инспекции у проверяющего евроофицера никаких претензий не возникло ни к самому стадиону, ни к гостиничной инфраструктуре города.

«Так как у нас практически полное соответствие инфраструктурным требованиям к стадионам категории 3, мы могли бы играть все игры квалификационных раундов… если бы не закрытый аэропорт и убитые дороги в Запорожской области. Остается только надеяться и верить, что рано или поздно эта проблема будет устранена в своем корне, то есть в нашу страну вернется долгожданный МИР!»

Интересно, что в изначальной версии поста Санин не упоминал об Александрии, игравшей дома в квалификации Лиги Европы в сезонах-2016/17 и 2017/18. Клуб из Кировоградской области был добавлен в заявление после уточнений пользователей в комментариях.

Также в списке, упомянутом Саниным, нет стадиона Динамо, на котором в прошлом сезоне в квалификации ЛЕ играл Олимпик, а также стадион Ворскла, на котором полтавчане выступали в квалификации Лиги Европы-2015/16 и 2016/17.

При этом в 2014-м и 2015 годах УЕФА запрещала играть в Днепре и Харькове из-за близости к зоне боевых действий на востоке Украины. В ноябре 2016 года на ОСК Металлист первый матч после запрета сыграла сборная Украины, а уже в феврале 2017-го на него перебрался Шахтер, игравший до этого большую часть домашних встреч во Львове.

Мариуполь же находится в 20 километрах от зоны боевых действий. Близость города к Операции объединенных сил (ранее АТО) стала причиной иска Динамо против ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны, которое отказалось пускать свои команды в Мариуполь в прошлом году, и проигравшее дело из-за отказа судей рассматривать иск данной юрисдикции.

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