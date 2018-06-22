"Просто жаль Месси - он может завершить карьеру": игрок сборной Аргентины

Аргентина в первых двух матчах набрала только одно очко. Во втором туре она уступила Хорватии 0:3.

"Мне просто жаль Месси", — заявил ВВС Пабло Сабалета.

"Это был его последний шанс выиграть что-то с Аргентиной. Так что не удивлюсь, если через пару дней Месси завершит карьеру в сборной после такого. Он будет очень расстроен, а до ЧМ-2022 в Катаре еще четыре года".

"Тренеру нужно сесть и серьезно поговорить с командой о том, что происходит. Я никогда не видел такой игры Аргентины. Никогда ранее. Нам не хватало командного духа, это очень странно".

"Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Думаю, после ошибки Вилли Кабальеро нам было сложно прийти в себя и выиграть матч".

"Все футболисты Аргентины играют за большие клубы. Они должны были играть лучше, намного лучше".

"Я никогда не видел, чтобы Николасу Отаменди было так некомфортно – он делал все возможные ошибки. В Манчестер Сити он никогда не ошибается с пасами".

"А Маркос Рохо играл в Манчестер Юнайтед в схеме с тремя защитниками. Так что я не понимаю, почему он не вышел сегодня".

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что Месси ограничен, потому что команда ему недостаточно соотвествует.

В последнем туре Аргентина сыграет против Нигерии.