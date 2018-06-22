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Бразилия 0:0 Коста-Рика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Бразилия - Коста-Рика
14:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы Е на чемпионате мира по футболу Бразилия - Коста-Рика.

Бразилия 0:0 Коста-Рика

 

15' - Неймар лежит на газоне после столкновения с Гусманом.

13' - Опасно! Борхес пробил с метров 15-и - мимо ворот.

12' - Каземиро мячом разбили нос.

9' - Виллиан заработал перспективный штрафной.

3' - Коутиньо пробил издали - выше ворот.

Матч начался.

Открывать программу матчей 22 июня будут пятикратные чемпионы мира, а противостоять им будут футболисты сборной Коста-Рики. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург"., рассудит встречу рефери из Нидерландов Бьорн Куйперс. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 15:00 по киевскому времени. Напомним, в первом туре Бразилия сыграла вничью со Швейцарией, а Коста-Рика минимально проиграла Сербии.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Бразилия: Алисон, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Борхес, Брайан, Гусман, Венегас, Уренья.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 15:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Бразилии является фаворитом в противостоянии с Коста-Рикой. На победу Бразилии букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,22, успех костариканцев  оценивается в 13. Ничья котируется коэффициентом 6.

Интересные факты

- В этот день сборная Бразилии добыла 2 разгромные победу на ЧМ-1974 (3:0 против Заира) и ЧМ-2006 (4:1 против Японии).

- Бразилия выиграл 9 из 10 матчей с Коста-Рикой.

- Бразилия не может победить на ЧМ уже 3-й матч кряду. 

- В матче со Швейцарией на Неймаре сфолили 10 раз (рекорд ЧМ с 1998 года).

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