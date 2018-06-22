Бразилия – Коста-Рика: когда и где смотреть матч ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Коста-Рики встретятся 22 июня во втором туре группы E. Матч состоится в городе Санкт-Петербург на стадионе Крестовский. Стартовый свисток – в 15:00 по киевскому времени.

Поединок Бразилия – Коста-Рика в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Матч ТВ, Беларусь 5, Kazsport.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бразилия – Коста-Рика.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне бразильской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу пятикратных чемпионов мира с коэффициентом 1,2, а ни их оппонента – 19,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,0.