Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 22.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
Новости: Аргентина – Хорватия 0:3. Видео голов и обзор матча ЧМ-2018
Аргентина – Хорватия 0:3. Видео голов и обзор матча ЧМ-2018
Новости: Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 22 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 22 июня
X

Бразилия – Коста-Рика: когда и где смотреть матч ЧМ-2018

ЧМ-2018
10:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Бразилии встретится с Коста-Рикой 22 июня в поединке второго тура ЧМ-2018 по футболу.

Сборные Бразилии и Коста-Рики встретятся 22 июня во втором туре группы E. Матч состоится в городе Санкт-Петербург на стадионе Крестовский. Стартовый свисток – в 15:00 по киевскому времени.

Поединок Бразилия – Коста-Рика в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Матч ТВ, Беларусь 5, Kazsport.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бразилия – Коста-Рика.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне бразильской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу пятикратных чемпионов мира с коэффициентом 1,2, а ни их оппонента – 19,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бразилии, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
Лучшие мемы дня на ЧМ-2018

Лучшие мемы дня на ЧМ-2018
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
Невероятно яркие и колоритные фаны на матче ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария (Фото)

Невероятно яркие и колоритные фаны на матче ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария (Фото)
Горячая аргентинская красотка Ванда Нара - жена лидера "Интера" Мауро Икарди (Фото)

Горячая аргентинская красотка Ванда Нара - жена лидера "Интера" Мауро Икарди (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Бразильский новичок Динамо похвастался знаниями украинского языка Легендарный итальянец прибыл у Киев для подписания контракта с клубом УПЛ Санин рассказал, почему Мариуполь не может принимать матчи Лиги Европы

Последние новости

Специалисты рассказали, как быстро избавится от тяги к сладкому СМИ: Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию ЧМ-2018: расписание матчей 22 июня
Сегодня читают в спорте
01 "Усика в России считают своим": Гассиев - о финале WBSS в Москве
02 ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
03 Аргентина – Хорватия 0:3. Видео голов и обзор матча ЧМ-2018
04 Бразильский новичок Динамо похвастался знаниями украинского языка
05 Экс-тренер Шахтера возглавил клуб Второй лиги Украины
Новости сегодня
10:13 Порошенко: Украина заплатила невероятно высокую цену за освобождение от нацизма
10:04 Антимонопольный комитет оштрафовал газотрейдеров за сговор и повышение цен
09:58 Компания Bose выпустила наушники для сна
09:47 Снимки из жизнь во Вьетнаме, которые захватывают дух (Фото)
09:45 Обнаружена связь между размерами клеток печени и продолжительностью жизни животных
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко ввел санкции против шести российских политических партий
Порошенко ввел санкции против партий России
Новости: Резкая смена погоды: спасатели предупреждают о сильных ливнях и опасности пожаров
Резкая смена погоды: ожидаются сильные ливни и грозы
Новости: Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны
В Украине День скорби и чествования памяти жертв войны
Новости: Рецепт дня: итальянское аффогато
Рецепт дня: итальянское аффогато
Добавить комментарий
0